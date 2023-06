Becario de la Senacyt participa en investigación internacional sobre cetáceos fósiles del Caribe de Panamá

Una investigación internacional de paleontología publicada en la revista científica Biology Letters aporta nueva información sobre la fauna extinta de cetáceos odontocetos de Panamá y la conectividad entre el Caribe y el Pacífico durante el Mioceno tardío.

El grupo que realizó la investigación en la costa caribeña de Panamá está formado por Aldo Benites, Jorge Vélez-Juarbe, Carlos Jaramillo y el paleontólogo panameño Carlos De Gracia, quien forma parte del programa de becas doctorales de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que actualmente realiza su doctorado en la Universidad de Viena, Austria, informaron de la Senacyt.

Indicaron que “el artículo Bridging two oceans: small toothed cetaceans (Odontoceti) from the late Miocene Chagres Fm., eastern Caribbean (Colon, Panama) es fruto de la colaboración internacional entre diversas instituciones como el Instituto y Museo de Paleontología de la Universidad de Zurich, Suiza; el Centro de Paleontología y Arqueología del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales de Panamá; el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú; el Departamento de Paleontología de la Universidad de Viena, Austria y el Museo de Historia Natural de los Ángeles, California, Estados Unidos”.

La investigación publicada detalla el hallazgo de fósiles de cetáceos en rocas de una unidad geológica conocida como Formación Chagres, ubicada en la provincia de Colón, y que tiene una edad de 5.8 a 6.4 millones de años o Mioceno tardío.

Entre los fósiles descubiertos está una mandíbula de gran tamaño cuya vista dorsal tiene forma de “Y” y preserva dientes esmaltados con raíces bulbosas y ornamentación rugosa, que son típicos del género Acrophyseter o también conocidos como cachalotes macroraptoriales extintos. Otros especímenes incluyen un fragmento de cráneo de un cachalote pigmeo de la subfamilia Scaphokogiinae y otro cráneo perteneciente a un focénido (marsopas) del género Piscolithax, ambos también extintos.

Durante el Mioceno, en Panamá existía una conexión de aguas someras entre el Caribe y el Pacífico que influyó en la dispersión de especies marinas a ambos lados del Istmo. Las comunidades de cetáceos para esta época, en general, estaban dominadas por pequeñas ballenas barbadas de la familia Cetotheriidae y ballenas dentadas Pan-Physeteroidea, Iniidae, Ziphiidae y Phocoenidae (similares a las marsopas), además de los representantes de taxones modernos, como los balenoptéridos y delfines oceánicos.Los fósiles descritos, sumados a los descubrimientos previos como Isthminia panamensis (un ancestro marino de los delfines de río) y Nanokogia isthmia (un cachalote pigmeo), revelan que la fauna de cetáceos fósiles de Panamá tenía similitudes con las comunidades de cetáceos del Mioceno de las Californias en el Pacífico norte y las de Pisco, Perú, en el Pacífico Suroriental. Este parecido sugiere que hubo un intercambio de aguas someras del Caribe-Pacífico durante el Mioceno tardío, a pesar de que las conexiones de aguas profundas ya se habían cerrado.

A pesar de estas similitudes, los cetáceos fósiles de Panamá muestran diferencias morfológicas que evidencian especiación y diversificación de la fauna marina tras el bloqueo de la circulación de aguas profundas entre el Caribe y el Pacífico.

Se espera que el trabajo futuro en Panamá y en toda la región del Caribe revele más fauna extinta de mamíferos marinos.