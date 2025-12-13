Becky G lanza “Hablamos Mañana” como regalo de Navidad y estrena documental Rebbeca

La estrella global Becky G sorprende a sus fans con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Hablamos Mañana”, el cual funge como un regalo de Navidad. La artista había dejado pistas en Instagram esta semana, publicando la frase reflexiva que da título al tema: “¿Seguimos? ¿paramos? ¿hablamos mañana?”.

Aunque el sencillo ya era conocido por sus seguidores, pues la cantante lo interpretó en varias fechas de su gira “Mi Casa, Su Casa Tour” por Estados Unidos, su lanzamiento oficial marca el cierre de un año lleno de éxitos para la artista.

El lanzamiento de la canción llega junto al estreno limitado en cines de su documental “Rebbeca”. Presentado por Live Nation Studios y Trafalgar, el documental estará disponible en salas selectas del 10 al 13 de diciembre y se espera su llegada a Netflix en 2026. El proyecto audiovisual, que se estrenó originalmente en el Tribeca Film Festival, ofrece una mirada íntima a la vida y la carrera de Becky G, especialmente durante la creación de su aclamado álbum Esquinas.

Este documental es un tributo a sus raíces mexico-estadounidenses y a la compleja identidad bicultural de la artista. Con el estreno de “Hablamos Mañana” y la distribución de “Rebbeca”, Becky G no solo recompensa a sus seguidores por el apoyo a su tour y su álbum, sino que también consolida su narrativa artística, que fusiona el éxito global con la honestidad personal y la conexión profunda con su herencia cultural.