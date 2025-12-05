$!Biblioteca Nacional será “Patrimonio Histórico”

La Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero será declarada Patrimonio Histórico, así lo anunció el presidente José Raúl Mulino durante su conferencia semanal, destacando la importancia de este espacio que resguarda gran parte de la memoria documental del país. El mandatario informó que la Biblioteca Nacional ya cuenta con los fondos urgentes que necesitaba para este año y además tendrá asegurados los recursos para los próximos años.

Ante este anuncio, diversos escritores han expresado su opinión. La autora panameña Rose Marie Tapia calificó la declaración presidencial como un paso acertado y necesario.

Tapia señaló que la Biblioteca Nacional no solo representa un patrimonio histórico, sino también “un tesoro cultural que resguarda nuestra memoria y nuestro legado”. Para Tapia, otorgarle esta distinción permitirá valorar aún más un espacio que representa parte viva de la identidad panameña.

Por otra parte, el escritor Carlos Fong expresó que “las palabras del presidente nos dan esperanza, pero dependerán de los conceptos de las palabras: “rehabilitación, reparación y modernización” y, sobre todo, de la voluntad política, los recursos y el plan estratégico que se tenga para las bibliotecas públicas.

Así mismo, el también escritor Jaiko Jiménez describió está decisión como positiva, dado que realza la importancia de la biblioteca y garantiza la conservación y preservación de la misma.

“Está declaración nos devuelve en cierto modo la esperanza, ya que supone un interés del Estado por salvaguardar este patrimonio. Esto es muy necesario, las bibliotecas son parte del alma de un país, y no podemos prescindir de ellas”, expresó Jiménez.