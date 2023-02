$!Blades logra su 11avo Grammy

Rúben Blades agradeció al grupo Boca Livre de Brasil tras obtener el galardón Best Latin Pop Album Grammy Winner 2023 con la producción “Pasieros”.

“Desde la primera vez que los escuché, por intermedio de “Nano” Alemán, miembro del grupo de rock panameño “Son Miserables”, he sido un fiel admirador. Trabajé primero con Boca Livre en “Mundo” (Latin Grammy 2002 y Grammy 2003) y ahora en este álbum titulado, ‘Pasieros’, donde han hecho arreglos vocales para composiciones que antes grabé en el género de “Salsa”.

Oigan ‘Sin Tu Cariño’, ‘Dime’ y/o ‘Juana Mayo’ y comprenderán por qué ‘Pasieros’ es especial, aunque pocos lo han comprado y menos escuchado, a pesar de su calidad”, escribió el intérprete panameño en sus redes sociales.

El álbum cuenta con 11 temas, entre ellos “Buscando guayaba”, “Paula C”, “Caminando”, Adán García, y “Pedro Navaja”, entre otros.

“Raras veces se incluye mi trabajo reciente en las programaciones de la radio comercial. No formo parte de sellos multinacionales y tampoco cuento con sus gigantescas conexiones publicitarias. Boca Livre y yo no somos un producto de la propaganda, sino de lo que se conoce como “word of mouth”: el que sabe, sabe”, destacó.

Producción de Rubén Blades, Mauricio Maestro, Roberto Delgado, Boca Livre fue lanzado en mayo de 2022.

“Lo que más vende no es necesariamente lo que representa a la mejor calidad. Eso es lo que prueba el resultado que hoy agradecemos. Gracias a los votantes de la Academia por darnos su apoyo y a todos ustedes por estar siempre en la esquina de Rubén”.