Blake Lively reclama $8 millones en honorarios legales a Justin Baldoni

La actriz Blake Lively solicitó a un juez federal que le otorgue 8,04 millones de dólares en honorarios y costas legales, después de lograr la desestimación de la demanda por difamación presentada por Justin Baldoni, informó People.

La petición se presentó tras el fallo del juez Lewis J. Liman, quien determinó que la actriz tiene derecho a recuperar los gastos legales conforme al artículo 47.1 del Código Civil de California.

El juez Liman rechazó, sin embargo, la solicitud de Lively de aplicar daños triples y punitivos, al considerar que el marco legal aplicable solo permite la recuperación de honorarios y costas derivados del proceso.

disputa judicial surgió luego de que Baldoni y Wayfarer Studios interpusieran una demanda por difamación relacionada con declaraciones públicas vinculadas a la producción de la película It Ends With Us, protagonizada por ambos.

La resolución del tribunal representa un avance significativo para Lively, quien sostuvo que la demanda de Baldoni constituía un intento de limitar su libertad de expresión en el contexto de una controversia pública. El juez coincidió en que la actriz actuó dentro de los márgenes de protección establecidos por la legislación californiana, lo que abrió la puerta a la recuperación de los gastos legales.

En su decisión, Liman otorgó a Baldoni y a Wayfarer Studios un plazo hasta el 13 de julio para impugnar la cifra reclamada por Lively. El monto solicitado incluye honorarios de abogados, costos procesales y otros gastos derivados de la defensa legal en el litigio federal.

La disputa entre ambas figuras ha generado amplia atención mediática, especialmente por el impacto que el caso podría tener en futuras controversias legales relacionadas con producciones cinematográficas y declaraciones públicas de actores y directores.

Mientras Baldoni evalúa si presentará objeciones formales, el tribunal deberá determinar si la cifra solicitada por Lively es razonable y proporcional a los costos incurridos durante el proceso.