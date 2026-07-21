BNYA promueve su sencillo “Positivo”

El cantante de origen dominico-suizo Benjamín Kammer, conocido artísticamente como BNYA, se encuentra en Panamá promocionando su tema “Positivo”, una propuesta musical con la que busca contagiar de buena vibra al público en momentos complejos.

“El tema nace porque quiero llevarle alegría a la gente; cuando uno se levanta y llegan los pensamientos malos, no podemos darle chance porque el cerebro algunas veces es nuestro peor enemigo y tenemos siempre que mantenernos positivos”, explicó el intérprete sobre la inspiración detrás de su tema en promoción.

Además, el artista, que desde los 12 años escribe sus propias canciones influenciado por la bachata, el merengue y sus raíces caribeñas, afina los detalles para el lanzamiento de su próximo EP de 12 canciones titulado “Otra Galaxia”, programado para estrenarse en enero.

Durante su paso por el país, el músico manifestó su profunda admiración por referentes de la vieja y nueva escuela, expresando su deseo de colaborar en el futuro con figuras locales de la talla de Sech y El Almirante. “Para mí es un placer estar aquí porque en Panamá comenzó todo lo que es el reguetón”, puntualizó.