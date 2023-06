La Boda Masiva Diversa entre miembros de la comunidad LGBTQ+ organizada para este 1 de julio, por el activista y político Franklyn Robinson, desató debates en redes sociales por ser una supuesta pastora la encargada de oficiarla.

Por esto, la Alianza Evangélica de Panamá se pronunció mediante un comunicado.

“La persona que se indica que efectuará la boda no pertenece a ninguna de las Iglesias que forman parte de la Alianza Evangélica de Panamá, por tanto, no nos consta que la referida y supuesta pastora cuente con la idoneidad requerida y mucho menos nos consta si mantiene o no la autorización del Tribunal Electoral para realizar estas clases de ceremonias o matrimonios. En virtud de lo señalado, no vemos con buenos ojos la celebración de dichos actos que riñen contra la moral, buenas costumbres, los principios cristianos y la ley”, expresaron en el documento firmado por el pastor Priciano Gil, presidente de este grupo.

El reverendo Rolando Hernández, expresidente de la alianza, sostuvo que “jamás un pastor o sacerdote con los principios bíblicos practicante podría estar de acuerdo con la unión igualitaria; eso es antinatural, antisocial”.

Por su parte, el pastor Adonis Betancourt, de la Iglesia Evangélica Comunidad Bíblica Internacional, reiteró que la Constitución del país no avala el matrimonio entre parejas del mismo sexo. “Veo esto como una medida publicitaria y quizás la intención de hacer un voto, aunque esto no está avalado por el Estado ni por Dios”.

¿Quién es la pastora?

Según una imagen circulada, Maricarmen Gutiérrez sería la pastora que oficiaría las uniones.

A Gutiérrez se le vinculó con la Coalición Internacional de Mujeres y Familia (CIMUF), pero el colectivo rechazó tal afirmación.

“La señora Gutiérrez fue expulsada de la organización en 2021 ya que su comportamiento no representa los valores de nuestra colectiva”, informaron a través de una nota que luego reafirmó Samirah Armengol, presidenta del ente.