Boza logra dos nominaciones a Premios Juventud

El cantautor panameño Boza, uno de los pioneros del Afrobeats en español, tiene dos nominaciones a Premios Juventud 2025, que celebran a la juventud latina en la música, la cultura y el entretenimiento.

Las nominaciones son: Mejor Álbum Urbano por su aclamado San Blas y Mejor Canción Pop/Urbano por “orióN” junto a Elena Rose, de acuerdo a la lista anunciada hoy por el organizador de los premios Univisión.

Este reconocimiento llega en uno de los capítulos más sólidos de su trayectoria. San Blas fue certificado Oro en Estados Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica, y recientemente fue incluido en la lista de The 25 Best Latin Albums of 2025 So Far de Billboard.

Así mismo, “orióN” junto a Elena Rose llega respaldada por el éxito que la canción ha tenido en los charts de Billboard. El tema debutó en la posición #20 del Latin Pop Airplay Chart la semana del 10 de septiembre de 2024 y permaneció durante 14 semanas consecutivas en el #2 de dicho listado.