Boza reinterpreta cinco canciones clave de su catálogo en “Boza Acústicos”

El cantautor panameño, Boza, presenta Boza Acústicos, una serie audiovisual de cinco videos que revisita distintas etapas de su catálogo desde un formato más cercano y orgánico.

El proyecto reúne nuevas versiones de “san blaS”, “Qué Prefieres?” junto a Beéle, “Paris”, “orióN” y “Ella” junto a Beéle, disponibles a partir de hoy a través de un enlace multiplataforma y también en el canal oficial de YouTube del artista.

Las sesiones fueron grabadas en un estudio revestido en madera, con Boza frente a un micrófono de estilo clásico y acompañado por una banda en vivo integrada por guitarra acústica, bajo, teclados, batería, percusión y coros.

La iluminación cálida, atravesada por acentos azules, y la puesta sobria mantienen la atención sobre la interpretación y el trabajo de los músicos, creando un ambiente íntimo sin convertir las canciones en baladas tradicionales.

En cada versión, los arreglos reducen algunas de las capas de las producciones originales para abrir espacio a la voz, las melodías y las letras.

Sin embargo, las canciones conservan el pulso afrobeat, el dancehall y el movimiento rítmico que han definido el sonido de Boza.

El resultado no abandona la identidad de las grabaciones conocidas, sino que permite escucharlas desde otra perspectiva, con instrumentos en vivo y una interpretación vocal más expuesta.

La selección recorre cuatro años de música y distintas etapas de su carrera. “Ella”, lanzada originalmente en abril de 2021, regresa a uno de los primeros temas que ampliaron su presencia internacional; “Qué Prefieres?”, publicada junto a Beéle en 2022, recupera una colaboración que se convirtió en una de las favoritas de ambos catálogos.

Mientras que “orióN”, estrenada con Elena Rose en 2024, representa uno de los mayores éxitos de la trayectoria de Boza; mientras que “san blaS” y “Paris”, lanzadas en 2025, conectan la serie con su etapa musical más reciente.

“Escogí estas cinco canciones porque cada una representa un momento distinto de mi camino. Hay canciones que me abrieron puertas, otras que marcaron una etapa importante y otras que todavía forman parte de lo que estoy viviendo ahora”, dijo Boza.

Aseguró que “no quería cambiarles la esencia, sino quitarles algunas capas para que la voz, la letra y la banda se sintieran más cerca, sin perder el ritmo que las identifica. Volver a cantar ‘Qué Prefieres?’ y ‘Ella’ con Beéle también hizo que estas sesiones fueran todavía más especiales”.

Dentro del repertorio, “orióN” concentra uno de los capítulos más contundentes de su carrera reciente.

La colaboración con Elena Rose acumuló más de 214 millones de reproducciones durante su primera etapa de lanzamiento, permaneció durante 14 semanas en el puesto No. 2 de Billboard Latin Pop Airplay y fue incluida por la publicación entre las 25 mejores canciones latinas del año.

Posteriormente, “orióN (Sistek Remix)” le otorgó a Boza su segunda nominación al Latin Grammy, esta vez en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina.

“san blaS” también llega al especial respaldada por importantes reconocimientos. La canción fue nominada a AfroBeat del Año en Premio Lo Nuestro 2026. En esa misma edición, “orióN” recibió una nominación como Mejor Canción Pop/Urbano y formó parte del medley con el que Boza representó a Panamá durante la ceremonia.

La participación de Beéle en “Qué Prefieres?” y “Ella” retoma una relación musical que comenzó con “Ella (Remix)” en 2021. En esta ocasión, sus voces se encuentran dentro de una producción más contenida, construida alrededor de la interpretación y la dinámica de la banda.

Boza Acústicos llega después de que el artista panameño participó como embajador musical de Panamá durante el Mundial 2026 y debutó en Milan Fashion Week Men’s junto a GARCIAS. Tras llevar su música y la identidad de su país a escenarios deportivos y culturales internacionales, Boza vuelve a colocar las canciones y la interpretación en el centro de su propuesta.