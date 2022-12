BTS regresará al cine

A partir de febrero de 2023, la banda surcoreana BTS regresará a las salas de cine con una reedición de su último concierto “Yet to come”.

La empresa Big Hit sorprendió a sus fans con el anuncio de esta proyección global de la presentación que se realizó en el ASAID Main Stadium, en Busan, para apoyar la candidatura de Corea del Sur como sede a la Expo Mundial 2030.

“Únete a RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook en este corte cinematográfico especial, reeditado y remezclado para la pantalla grande. Mire nuevos ángulos de primer plano y una vista completamente nueva de todo el concierto, BTS Yet To Come en Busan”, mencionó la compañía en su cuenta oficial. Aseguran que las armys disfrutarán de sus populares canciones como: “Dynamite”, “Butter” e “Idol”, además de la primera presentación en concierto de “Run BTS”, del álbum Proof. Todavía no se ha anunciado la venta de boletos ni los cines en los que estará en Panamá.