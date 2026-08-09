Buceadores italianos hallan restos de un barco romano con centenas de ánforas

Buceadores italianos descubrieron frente a las costas de Sicilia los restos del naufragio de un barco romano de 2.100 años de antigüedad, cargado con cientos de ánforas en muy buen estado, probablemente usadas para transportar vino.

El ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, calificó a los restos como “uno de los hallazgos de arqueología subacuática más importantes de años recientes”.

Los restos del barco fueron hallados a cinco kilómetros de la costa de Mazara del Vallo, en Sicilia.

Los buceadores de la unidad de protección del patrimonio cultural de la policía de Palermo contaron el sábado que localizaron el barco, que se estima data de un período comprendido entre los siglos II y I antes de nuestra era, a 46 metros de profundidad, tras recibir un aviso de unos pescadores.

En una publicación de Instagram acompañada de un video del hallazgo, el pescador submarino Giacomo De Mola relató cómo dio con el barco por casualidad.

“La visibilidad no era la mejor. Me acerqué. Y se me paró el corazón. Debajo mío había una inmensa superficie cubierta de ánforas”, recordó.

El barco medía 21 metros de largo y seis metros de ancho, según los medios locales.

Transportaba principalmente ánforas del tipo Dressel 1A, grandes y cilíndricas, que se usaban habitualmente para llevar vino.