Busca conquistar con sus temas de amor

El cantautor guatemalteco Danny Sanjose, una de las voces emergentes del country pop en español radicado en ciudad de México, se encuentra de visita por primera vez en Panamá en el marco del Centroamérica Mercado Musical (CAMM 2026).

Durante su estancia, el artista promociona “¿A quién le quieres mentir?”, un tema irónico nacido de una vivencia personal: “Terminamos esa relación, cada quien siguió su rumbo... Me llegó el chisme de que se enamoró de alguien más y el ego salió a flote. De una forma muy sarcástica escribí la canción”, confesó el músico, quien reafirma que todas sus composiciones nacen de vivencias propias.

Su llegada al país responde al notable respaldo de la audiencia local, donde temas como “Me quedé yo” han figurado en las listas de lo más escuchado.

“Panamá es uno de los países que más escucha mi música. Valía la pena venir y era la excusa perfecta. Venimos a conocer, a abrirme un par de puertas y ver qué se puede hacer porque no es coincidencia que mi música esté sonando tan fuerte”, destacó Sanjose, manifestando su interés en colaborar en un futuro con figuras como Los Rabanes o Joey Montana.