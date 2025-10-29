Buscan fortalecer la lengua francesa

ML | En cooperación con el Ministerio de Educación y la Alianza Francesa de Panamá, la Embajada de Francia lanzó el Programa de Cooperación “Lengua Francesa”, una iniciativa que busca fortalecer la enseñanza del idioma francés en el país y ofrecer nuevas herramientas pedagógicas a los docentes panameños.

La convocatoria dirigida a los profesores de francés del Meduca, estará abierta hasta el 15 de noviembre.

“El primer requisito es ser profesor de francés del Meduca y realizar los trámites con la entidad. Una vez inscritos, los docentes pasarán por un proceso de diagnóstico lingüístico a través de una plataforma digital, con el fin de evaluar su nivel actual del idioma”, explicó Floée Gazull, representante de la Embajada de Francia en Panamá.