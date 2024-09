C. Tangana debuta como cineasta en San Sebastián con un documental flamenco

“Es una continuación natural de lo que he hecho hasta ahora”, afirma el artista español C. Tangana a la AFP en San Sebastián, donde debuta como cineasta con un heterodoxo documental sobre el innovador guitarrista flamenco Yerai Cortés.

La ópera prima del cantante, que saltó a la fama en España y América Latina con su disco “El Madrileño” en 2021, concursa en la sección para realizadores noveles, New Directors, del certamen de cine de la ciudad del norte de España (20-28 de septiembre).

“La guitarra flamenca de Yerai Cortés” no es un documental al uso, y C. Tangana, a quien le gusta “no seguir las leyes o poder saltárselas”, lo sabe.

Más que contar una historia lineal, el largometraje busca provocar emociones a través de conversaciones entre Antón Álvarez, verdadero nombre de C. Tangana, y el guitarrista, así como con su familia, entremezcladas con videoclips y tocadas callejeras de Yerai con otros músicos flamencos.

“No tenemos nada que ver con el lenguaje del documental tradicional”, explica C. Tangana.

“Hemos tratado de construir algo de la misma forma en que haces una novela, como si hicieras una pelicula de ficción o como hacemos las canciones, ¿no? La idea era hacer algo emocional, bonito, poético y creo que la película lo consigue”, abunda.

“Me siento muy privilegiado de poder hacer estas cosas raras (...) Me siento muy afortunado y ojalá pueda seguir haciéndolo porque me da la vida. Me da la vida no tener que hacer las cosas como se supone que se hacen”, prosigue el intérprete de “Demasiadas mujeres” y “Tú me dejaste de querer”.

Para él, este documental es “una continuidad” de su carrera musical.

“A la gente que le guste mi música, le va a gustar esta película. No tengo ninguna duda. Le va a emocionar”.

Pucho, como sus amigos apodan a C. Tangana, conoció a Yerai Cortés en una fiesta, donde el guitarrista lo deslumbró. “Me fascinó”. Desde entonces trabaron una cercana amistad.

“Yo le conté que estaba trabajando en un disco en el que contaba algunas cosillas (...) En el momento en el que lo hablamos, a los poquitos días, ya estábamos planeando rodar, empezar a rodar por lo menos la música”, explica a su vez Cortés.

A C. Tangana le maravilló de Yerai su capacidad “intuitiva de hablar lenguajes distintos, de seducir a audiencias distintas”, de conectar con estrellas del flamenco pero también trabajar con músicos que no tienen nada que ver con ese mundo.

“Ahí me siento reflejado. A mí también me gusta eso de ser capaz de estar en cualquier lado”, dice el compositor de “El Madrileño”, un disco en el que contó con colaboraciones de todo tipo, desde artistas flamencos hasta rockeros, pasando por intérpretes de salsa y bossa nova.

Para el documental, C. Tangana también muestra talento.

El artista se va ganando la confianza de los padres, separados, de Yerai. Al principio cautos, poco a poco van hablando con mayor libertad y comienzan a contar intimidades de la familia.

En un momento dado, ocurre una situación hilarante, cuando el padre de Yerai, sin percatarse de que está el micrófono abierto, le dice al hijo que debía cobrar por hacer el documental o al menos conseguir que C. Tangana colabore con él en una canción para aprovecharse de la fama del cantante.

“Nosotros rodábamos todo el tiempo”, explica C. Tangana, y “de repente empezó esta conversación que me parece maravillosa, increíble. Es de lo más divertido de la película también”.

Pero lejos de tomárselo a mal, el artista considera que el intercambio muestra la preocupación del padre por el hijo.

“Ver a Miguel preocupándose por su hijo es lo más honesto y lo más bonito, y peleando por que su hijo salga para adelante y decir: ‘Oye tú, que tengas lo mejor y que a ti te pase lo mejor’”.