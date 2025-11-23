Café Geisha panameño impulsa triunfo de barista surcoreano en competencial internacional

El café de especialidad de Panamá volvió a sobresalir en Asia con la victoria de Dongwhwan Ku, quien el sábado 22 de noviembre se consagró Campeón Barista de Corea del Sur utilizando un café Geisha panameño de Lamastus Family Estates.

Según el reporte oficial, con este resultado el barista obtuvo el pase para representar a su país en el World Barista Championship, que se celebrará por primera vez en América Latina durante World of Coffee Panamá 2026, del 23 al 25 de octubre en el Panama Convention Center.

La coronación de Ku tuvo lugar en el Korea Café Show Seoul 2025, uno de los encuentros más influyentes del sector en Asia. En este evento participó la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) junto a productores panameños, con el objetivo de promover el liderazgo del país en cafés de alta calidad y extender invitaciones para la histórica edición de World of Coffee del próximo año.

El triunfo del barista surcoreano estuvo fundamentado en una rutina basada en la variedad Geisha cultivada en las tierras altas de Boquete por Lamastus Family Estates, reconocida por producir algunos de los cafés más premiados de la última década. Según la información proporcionada, sus notas florales, dulzura y complejidad captaron la atención de los jueces, reafirmando el posicionamiento del origen panameño en competencias internacionales.

Este resultado destaca tanto el talento de Dongwhwan Ku como la presencia global de los productores panameños en el mercado del café de especialidad.

Durante el Korea Café Show, SCAP reforzó la promoción de World of Coffee Panamá 2026, que será la primera edición del evento y del Campeonato Mundial de Baristas, en realizarse en América Latina. Organizado en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el encuentro reunirá a profesionales del café de Asia y de otras regiones del mundo.

Entre los componentes anunciados para la edición 2026 se incluyen salones de exhibición para marcas internacionales, Roaster Village, cupping rooms y experiencias sensoriales, programas de innovación y sostenibilidad, además del World Barista Championship Panamá 2026.

Dongwhwan Ku competirá en octubre de 2026 en Panamá junto a los mejores baristas del mundo, consolidando un ciclo donde el café panameño vuelve a ser protagonista.