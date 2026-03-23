Camilo anuncia su gira mundial 2026 con fechas en Europa, México y EE.UU.

El cantante colombian Camilo anuncia hoy su gira mundial más ambiciosa hasta la fecha: el Camilo Worldwide Tour 2026, con el que recorrerá más de 15 países de Europa y de todo el continente americano.

El seis veces ganador del Latin Grammy recorrerá Europa, México, Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica en una gira que arranca en junio de 2026 en España y cierra en diciembre de 2026 en Colombia.

Sus letras, vulnerables y cercanas, se construyen sobre una filosofía que define su carrera y su comunidad: el Amor como Revolución. Ese espíritu es el que ha conectado a Camilo con millones de personas en Latinoamérica, España y Estados Unidos y ha dado vida a La Tribu, una de las comunidades de fans más sólidas y activas del mundo.

Además, los fans del cantautor colombiano tendrán la oportunidad de descubrir nueva música y adelantos de su quinto álbum de estudio, que verá la luz en 2026.

Su versatilidad como artista queda plasmada en colaboraciones con Camila Cabello, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Kapo, Vanesa Martín, Kany García, Ricardo Montaner, Nanpa Básico, Evaluna, Luis Cortés, Los Ángeles Azules, Elena Rose, Morat, Yami Safdie, Daniela Spalla, Jacob Collier, Alexander Abreu, Havana D’Primera, Grupo Firme, Myke Towers, Pedro Capó y Manuel Carrasco, entre otros.

Con más de 121 millones de seguidores globales, más de 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo es una de las voces más auténticas y masivas de la nueva generación de cantautores latinoamericanos.