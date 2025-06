Carín León rompe fronteras con histórica doble portada en Billboard

El cantante mexicano Carín León protagoniza una doble portada histórica en Billboard, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

Bajo el concepto “Welcome to Carín León Country”, la revista celebra el impacto global del artista y su papel clave en la conexión entre la música regional mexicana y el country estadounidense, redefiniendo los límites de ambos géneros.

El artículo de portada, escrito por Leila Cobo, directora de contenido latino de Billboard, describe a León como el “eslabón perdido” entre ambos mundos musicales. Las imágenes que acompañan la publicación fueron capturadas por el fotógrafo Christopher Patey en la Ex-Hacienda La Unión, en México, subrayando la dualidad de su propuesta: una mirada global que no se despega de sus raíces culturales.

Tras ganar el Grammy 2025 a Mejor Álbum de Música Mexicana por “Boca Chueca Vol. 1”, Carín León atraviesa el mejor momento de su carrera. Con colaboraciones que cruzan fronteras —como “The One (Pero no como yo)”, junto a Kane Brown, y “It was always you (Siempre fuiste tú)”, con Leon Bridges— ha demostrado que su estilo trasciende idiomas, etiquetas y mercados.

Esta portada no solo confirma su consolidación internacional, sino también el creciente protagonismo de la música mexicana en escenarios antes dominados por otros géneros. En una industria musical que valora cada vez más la fusión y la autenticidad, Carín León se posiciona como un innovador capaz de tender puentes culturales con una voz firme y profundamente arraigada en sus orígenes.