Carlos Vives y Sergio George se unirán en una presentación histórica junto a Grupo Niche en Premios Juventud

Carlos Vives y Sergio George protagonizarán un debut durante los Premios Juventud y se unirán en el escenario para presentar en vivo, por primera vez, la salsa que grabaron juntos que será el sencillo del nuevo álbum de Sergio George bajo el sello Sony Latin titulado: The Hits by Sergio George.

Como parte de esta misma noche de estrenos, Carlos Vives también se unirá al legendario Grupo Niche interpretando por primera vez en vivo la versión salsera de “La Tierra del Olvido”, una colaboración que celebra tres décadas de uno de los himnos más emblemáticos de la música colombiana.

Premios Juventud, programados este 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali en la Ciudad de Panamá, Panamá, se convierte así en la plataforma donde confluyen presente, pasado y futuro de la música latina.

Carlos Vives, arquitecto del vallenato contemporáneo y embajador de Colombia en el mundo, Sergio George, maestro detrás de algunos de los catálogos más poderosos del género, y Grupo Niche, referente indiscutible de la salsa, se reunirán en una noche que promete ser irrepetible.

Todo esto ocurre en la antesala del concierto ¡Ataca Sergio! All Stars Concert, del 21 de septiembre en el Kaseya Center de Miami, un espectáculo que pondrá en escena las canciones del álbum de George, interpretadas por sus protagonistas y acompañadas por una alineación de leyendas que ya incluye a La India, Anthony Ramos, Servando y Florentino, Gente de Zona, Lenny Tavárez, Gian Marco, Ana Lucía y otros.