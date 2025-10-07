Carminho, invitada al Festival Fado 2025

El Festival Fado en Panamá regresa con fuerza le 6 de noviembre, consolidándose como una cita imperdible para los amantes de la cultura portuguesa en el país.

El Teatro Nacional de ciudad de Panamá será el escenario principal, acogiendo a la aclamada cantante y compositora Carminho, considerada una de las voces contemporáneas más importantes del género.

Hija de la prestigiosa fadista Teresa Siqueira, Carminho presentará por primera vez a los panameños su más reciente trabajo, que incluye temas de su EP “Carminho At Electrical Audio” y su dúo con Caetano Veloso, “Argonautas”, prometiendo un concierto inédito cargado de esa “identidad, patrimonio y emoción” que, según sus palabras, es el fado.

La edición de este año rinde un emotivo homenaje al legendario guitarrista y compositor Carlos Paredes en el centenario de su nacimiento. Paredes es una figura fundamental que elevó la guitarra portuguesa a una dimensión universal. Para acercar su legado al público, la oferta musical se complementará con un programa cultural variado.