Celebran a Cristián de la Fuente por su cumpleaños 52 durante función de “Perfume de Gardenia”

El actor chileno Cristián de la Fuente recibió una celebración especial por su cumpleaños número 52 durante una función del musical Perfume de Gardenia, donde el elenco y la producción lo sorprendieron en el escenario.

El productor Omar Suárez encabezó el festejo y dedicó unas palabras al actor, a quien reconoció no solo como parte del elenco, sino también como un amigo cercano dentro de la compañía.

Durante el homenaje, Suárez destacó el compromiso, la fortaleza y el compañerismo que han caracterizado la trayectoria del intérprete dentro del proyecto teatral.

Visiblemente emocionado, Cristián de la Fuente agradeció la sorpresa y aseguró que celebrar un cumpleaños trabajando representa una de las mayores satisfacciones para un artista.

“No hay cosa más linda y una bendición más grande que celebrar un cumpleaños trabajando”, expresó ante el público y sus compañeros.

El actor también resaltó la importancia de compartir escenario con colegas y amigos, a quienes considera parte fundamental de su vida profesional.

Asimismo, dedicó palabras de agradecimiento al elenco y mencionó de manera especial a Arturo Carmona, a quien calificó como un caballero y un gran compañero dentro de la producción.

Durante el festejo, el actor destacó el nuevo ciclo que inicia la obra, el cual incluirá cambios en el elenco y nuevas incorporaciones al espectáculo.

De la Fuente celebró además la oportunidad de trabajar junto a la agrupación La Internacional Sonora Santanera, el cuerpo de baile y el resto del equipo artístico con quienes comparte la gira de la puesta en escena.

La celebración concluyó con aplausos del público y del elenco, quienes cantaron las tradicionales «Mañanitas» y compartieron el momento con el acto r en el escenario.