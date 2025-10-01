$!Celebran amistad con exposición histórica

El Ministerio de Gobierno fue escenario de la inauguración de la exhibición “Construyendo puentes de amistad y cooperación: Panamá y Corea”, un evento que busca visibilizar la relación histórica entre ambos países, marcada por la solidaridad internacional durante la Guerra de Corea y la colaboración diplomática que ha perdurado por más de siete décadas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para estrechar lazos de amistad y cooperación.

Por su parte, el embajador de Corea del Sur en Panamá, Han Byoung-jin, expresó su gratitud al pueblo y al Gobierno panameño por su apoyo histórico y por la cooperación internacional.

Mientras, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, puntualizó: “Los lazos entre Corea y Panamá son un ejemplo de colaboración que trasciende fronteras y generaciones”.

La exhibición incluye documentos históricos, fotografías y elementos culturales que narran la historia compartida entre ambos países, desde la participación de Panamá en la Guerra de Corea hasta la colaboración diplomática y cultural actual.