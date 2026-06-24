Celebran el Primer Congreso Universitario de Neurodesarrollo y Discapacidad Sensorial en la UTP

El Primer Congreso Universitario de Neurodesarrollo y Discapacidad Sensorial “Educando desde la Diversidad” se realizó en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

Este evento fue organizado por la Dirección de Equiparación de Oportunidades (DEO) de la Vicerrectoría de Vida Universitaria y la Coordinación de Bienestar Universitario de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). Su objetivo principal fue fortalecer el compromiso con la inclusión y el respeto por la diversidad, así como compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas relacionadas con el neurodesarrollo y la discapacidad sensorial.

Las palabras de bienvenida las ofreció la Dra. Ángela Laguna Caicedo, rectora de la UTP, quien manifestó su confianza en que este congreso inspire a continuar promoviendo el respeto, la igualdad de oportunidades, la empatía y la valoración de la diversidad humana como elementos esenciales para el desarrollo de las comunidades.

El encuentro inició con la presentación de la joven Milagros Salcedo, estudiante con discapacidad visual de la UTP, quien interpretó la canción “Color esperanza” acompañada por el grupo Melodías UTP y el conjunto folclórico Sentimientos de mi Tierra.

Durante los dos días del congreso se dictaron conferencias por parte de la Fundación Valórate, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), la Fundación Oír es Vivir, la Fundación Enséñame a Vivir, el Centro Ann Sullivan Panamá (Caspan), la Fundación Más Allá de lo Visible, la Fundación Perfectos Diferentes, la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Fundación Desarrollo Senshi (Fundesen). En estas ponencias se abordaron temas como el trastorno por déficit de atención, la discapacidad sensorial visual y auditiva, el trastorno del espectro autista, la discalculia y diversas estrategias de inclusión.

También se llevó a cabo el conversatorio “Experiencias de Vida”, protagonizado por los estudiantes de la UTP Milagros Salcedo y Francisco Miranda, junto a Juan Manuel “Juanpi” Dolande, además de habilitarse espacios de interacción y reflexión con los asistentes.

María Victoria Arce, directora de la DEO-UTP, y Jannis Briceño, coordinadora de Bienestar Universitario de la UMECIT, se desempeñaron como maestras de ceremonia y moderadoras de este congreso, celebrado en el Teatro Auditorio de la UTP.