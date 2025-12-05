Cultura

Cena ideal para celebrar a mamá

Foto generada con IA | Familia en un restaurante celebrando el Día de la Madre con una cena y champaña.
ML | Este buffet es para disfrutar con la familia en El Jardín de Gaudí con música en vivo, open mimosa y obsequio en mesa. El costo es de $40.00
ML | Disfruta de un menú especial con todo incluido por $34.00 en el Riande Urban Hotel, de 12:00 m.d. a 3:00 p.m.
ML | Disfruta del almuerzo buffet en el Hotel El Panamá con open mimosa y sodas, orquesta en vivo y premios. El costo es de $75.00
ML | Almuerzo buffet en el Restaurante Red, con sabores vibrantes y open mimosa y sodas. En horario de 12:00 m.d. a 3:00 p.m., $32.00 por persona.
Maribel Salomón
05 de diciembre de 2025

En Panamá, el Día de la Madre se ha convertido en una de las fechas preferidas para reunirse en familia y este año los restaurantes y hoteles preparan una amplia variedad de ofertas especiales que van desde buffets temáticos hasta menús a la carta pensados exclusivamente para celebrar a mamá.

La mayoría de los establecimientos apuesta por propuestas completas que incluyen platos tradicionales, opciones internacionales y detalles adicionales como cocteles de bienvenida, música en vivo o pequeños obsequios.

Entre las opciones más destacadas están los buffets de los hoteles, que se han vuelto una tradición. Hoteles como el Sheraton Grand, el Hotel El Panamá y el Megapolis ofrecen estaciones variadas con carnes, mariscos, pastas, ensaladas frescas y una selección amplia de postres para quienes buscan una celebración más completa.

También varios restaurantes del Casco Antiguo, como Casa Blanca y Tántalo preparan menús especiales con entradas, platos fuertes y postres inspirados en sabores locales para una experiencia más íntima.

Para quienes prefieren la comida a la carta, lugares como La Vespa, Makoto y Nación Sushi presentan propuestas personalizadas que permiten escoger entre opciones más ligeras o platos más elaborados, ideal para familias que desean un ambiente relajado y con variedad. Algunos incluso ofrecen paquetes familiares que incluyen botellas de vino o bebidas ilimitadas por un costo fijo.

Las parrilladas y menús criollos también se abren paso en esta fecha, restaurantes como: Tinajas, El Trapiche y Los Años Locos incluyen en su oferta platos típicos panameños y cortes de carne que se pueden combinar con acompañamientos clásicos.

El Día de la Madre es una fecha que no solo moviliza a los restaurantes, sino también a los hoteles que ofrecen paquetes completos que combinan cena, hospedajes y actividades especiales.

El Día de la Madre en Panamá se celebrará este próximo lunes 8 de diciembre
Tags:
Día de la Madre
|
celebración
|
restaurantes
|
Cenas
|
Panamá
|
