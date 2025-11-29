Chiriquí celebra su primera gala sinfónica y folclórica

La provincia de Chiriquí vibró con el estreno de su Primera Gala Sinfónica y Folclórica, un evento sin precedentes que unió el rigor de la música clásica con la pasión de las tradiciones panameñas.

Organizada por la Dirección Regional de Cultura en coordinación con la Red de Orquestas y Coros Juveniles Panamá (módulo Chiriquí), la gala se convirtió en una espectacular celebración de la identidad cultural local que desbordó el Centro Deportivo La Basita.

El programa artístico, que cautivó a un público expectante, incluyó un repertorio de 13 piezas emblemáticas, donde las notas sinfónicas rindieron homenaje a la patria con temas tan sentidos como “La Dama de la Pollera”, “Viva Panamá” y “Patria”.

La Orquesta Juvenil, bajo la experimentada batuta de Edwin Aparicio, demostró un dominio técnico y una pasión contagiosa, evidenciando el altísimo nivel de formación de los jóvenes intérpretes chiricanos, cuyo esfuerzo fue elogiado por el público presente.

El componente escénico y folclórico elevó la noche a una experiencia inmersiva. El Ballet Folclórico Danzas Panamá (BAFDAP), dirigido por el director regional de Cultura, Gregorio González, ofreció un montaje de alto nivel que llenó de color y movimiento el escenario. Además, la gala integró la fuerza de las expresiones tradicionales con la aparición de los Diablitos Espejos y los Diablitos Sucios, cuyos colores distintivos y ritmo vibrante aportaron un momento de gran dinamismo y autenticidad cultural al evento.

El éxito de la convocatoria no solo se midió en aplausos, sino también en el firme respaldo institucional. A la gala asistieron directores y representantes de las instituciones que conforman la Junta Técnica de Chiriquí, reafirmando el apoyo interinstitucional a estas iniciativas.

Tanto la gobernadora de la provincia, Aixa Santamaría, como el director de la orquesta, Edwin Aparicio, destacaron la disciplina y el talento de los jóvenes, subrayando que estos espacios “motivan, inspiran y fortalecen su crecimiento musical”.

Gregorio González, director regional de Cultura, resumió el sentir de la noche, asegurando que esta primera gala “marca un antes y un después para la cultura en la provincia”.

La Dirección de Cultura resaltó que la meta de esta iniciativa va más allá de la exhibición: busca abrir y fortalecer las oportunidades de formación musical y folclórica para niñas, niños y jóvenes, contribuyendo activamente al desarrollo y al enriquecimiento de la identidad cultural chiricana.