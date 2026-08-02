$!Cierre histórico del Best of Panama: Lamastus gana en Geisha Lavado y La Esmeralda se lleva la Copa Panamá

Lamastus Family Estate obtuvo el puntaje más alto de la XXX edición del certamen Best of Panama (BOP) al alcanzar 96.25 puntos en la categoría Geisha Lavado. En tanto, Finca Lérida triunfó en Geisha Natural con 95.63 puntos, Altieri Specialty Coffee se impuso en Varietales con 93.63 puntos y Hacienda La Esmeralda conquistó la Copa Panamá, máximo galardón otorgado al productor que acumula la mayor puntuación en la competencia.

El evento reunió a 102 lotes evaluados por un exigente panel de 46 jueces oficiales y 49 jueces invitados de nivel nacional e internacional.

Las catas registraron calificaciones extraordinarias con promedios superiores a los 91 puntos en la categoría Varietales y por encima de los 93 puntos en las variantes Geisha, reafirmando la alta gama de la caficultura panameña, informó en un comunicado la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).En los puestos secundarios de Geisha Lavado destacaron Finca Pergamino (segundo) y Hacienda La Esmeralda (tercero).

En Geisha Natural, Hacienda La Esmeralda logró la segunda posición y Elida Estate la tercera. Finalmente, en Varietales, el segundo lugar correspondió nuevamente a Hacienda La Esmeralda, seguida por Finca Santa Teresa en la tercera casilla.

Tanto Wilford Lamastus como Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, resaltaron la competitividad y el nivel de la producción local. Por su parte, la jueza principal, Elen Fan, primera mujer en encabezar el panel internacional en los 30 años de historia del BOP, destacó la limpieza, el terroir único y el perfil aromático de las muestras ganadoras.

Tras la culminación del certamen, la SCAP enfoca sus esfuerzos en la subasta electrónica fijada para el próximo 23 de septiembre. Asimismo, la organización afina los detalles para la celebración del World of Coffee, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en la ciudad de Panamá y reunirá a líderes globales de la industria cafetera.