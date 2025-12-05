Cinco grandes obras del arquitecto Frank Gehry

El arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, maestro del deconstructivismo que falleció este viernes, diseñó una multitud de edificios en todo el mundo, como el museo Guggenheim en la ciudad española de Bilbao o el Biomuseo de Panamá.

- Gehry House en Santa Monica, 1978 -

En 1978, Frank Gehry construye su propia residencia en Santa Mónica, California, que establece las bases de su estilo arquitectónico. Diseñada como una envoltura alrededor de un bungalow neerlandés de la década de 1920, alterna cubos de vidrio inclinados y paredes de chapa ondulada.

El arquitecto defiende el uso de materiales brutos y poco convencionales, como mallas metálicas y madera contrachapada, en una especie de mosaico arquitectónico.

Gehry y su esposa Berta vivieron en la residencia, que se ha convertido en un clásico de la arquitectura contemporánea, durante casi cuarenta años, antes de construir una nueva en 2019.

- Museo Guggenheim de Bilbao, 1997 -

Con sus curvas complejas y asimétricas, y sus superficies de titanio cuyos colores cambian según las condiciones atmosféricas, el Museo Guggenheim de Bilbao, en el País Vasco español, es conocido por su audacia y sus innovaciones tecnológicas.

Este conjunto de formas heterogéneas construido en piedra caliza, vidrio y titanio a orillas del río Nervión requirió para su diseño un software de la industria aeroespacial y la intervención de alpinistas para instalar las cerca de 33.000 láminas de titanio ultraligero de la fachada.

El museo, que atrae cada año a más de un millón de visitantes, impulsó la espectacular renovación del antiguo puerto industrial de Bilbao, convertido en un modelo de reconversión urbana.

Gehry estaba construyendo actualmente una nueva fundación Guggenheim en Abu Dabi, junto al Louvre de Jean Nouvel.

- El Biomuseo en Panamá, 2014 -

El Biomuseo, situado a la entrada del Canal de Panamá en el océano Pacífico, es la primera y única obra de Frank Gehry en Latinoamérica.

Según el portal del museo, el edificio fue diseñado para contar la historia de cómo el istmo de Panamá surgió del mar, uniendo dos continentes, separando un gran océano en dos y cambiando la biodiversidad del planeta para siempre.

Gehry usó colores vibrantes y formas irregulares para reflejar la diversidad natural del país centroamericano. El edificio cuenta con un atrio público al aire libre cubierto por coloridos toldos metálicos.

- "Casa Danzante" en Praga, 1996 -

Fruto de la colaboración entre Frank Gehry y el arquitecto checo Vlado Milunić, la Casa Danzante de Praga está compuesta por dos torres angulares, una de ellas de cristal, pegada a la segunda, de hormigón y coronada por una cúpula.

Encargado por el presidente checo Vaclav Havel para crear un centro cultural en este lugar destruido por una bomba, Milunić contó con la colaboración de Gehry cuando el banco ING se convirtió en patrocinador.

Con un presupuesto casi ilimitado para construir oficinas en este espacio relativamente reducido (491 metros cuadrados), los arquitectos imaginaron el conjunto como una pareja bailando y lo bautizaron como "Ginger y Fred", en homenaje a los míticos bailarines estadounidenses.

La obra, inaugurada en 1996, se ha convertido en una atracción turística bajo el nombre de "Casa Danzante".

- Fundación Louis Vuitton en París, 2014 -

La Fundación Louis Vuitton es un monumento futurista de hormigón y vidrio, situado en medio de un bosque al oeste de París.

Doce "velas" envuelven once volúmenes de hormigón fibrado blanco que albergan las galerías de exposición de la fundación de Bernard Arnault.

El arquitecto, que destaca la calidad medioambiental del proyecto, diseñó un sistema de recuperación de agua de lluvia a través de la cubierta acristalada, cuyos 13.500 metros cuadrados están formados por paneles únicos y moldeados a medida.

El aspecto exterior se inspira en el Palmarium que se erigió en el Jardín de Aclimatación, un antiguo parque de atracciones, entre 1893 y 1934.