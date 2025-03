Cineasta brasileño Karim Aïnouz: “donde mejor me siento es en la aventura”.

El cineasta brasileño Karim Aïnouz ultima el montaje de su más reciente película, “Rosebush pruning”, de nuevo una producción internacional tras “Motel Destino” (2024), una comedia negra y erótica ambientada en su país natal.

Asentado desde hace tres lustros en Berlín pero dispuesto a cruzar fronteras en todo momento, Aïnouz dice que a sus 59 años se siente bien “en la aventura”. Es una de las estrellas invitadas al 37º festival Cinelatino de Toulouse (suroeste de Francia), que presenta una retrospectiva de su obra esta semana.

PREGUNTA: Usted ha rodado grandes producciones internacionales, como “La última reina” (“Firebrand” en 2023), películas independientes como “Madame Sata” (2002) o un documental en Argelia sobre sus orígenes paternos, “Marinheiro das Montanhas” (2021). ¿Dónde se siente más cómodo?

RESPUESTA: “No sabría decirlo, para ser honesto. Quizás en todas partes. La diferencia es la lengua. Hablo el inglés desde los diez años, he vivido en Estados Unidos durante quince años, así que no es un problema. Pero en un plató, como mejor me siento, es con mi lengua materna, el portugués.

Pero una película no es simplemente un plató, es todo un proceso de producción. Y ahí me siento mucho más cómodo en un sistema anglosajón. Me encanta la organización, y en ese sistema todo está muy determinado, la gente es súper competente. Y al mismo tiempo, ese desafío de hacer una película sin grandes medios... Quizás diría que donde mejor me siento es en la aventura”.

P: ¿No es agotador?

R: “Al contrario, es genial. Yo no he estudiado en una escuela de cine. Yo estudié arquitectura. Y para mi el cine era desde el principio jugar en terrenos diferentes.

Cuando hice “Motel Destino”, todo lo que fue improvisado quedó en el montaje final. Todo lo que estaba planificado quedó fuera. O sea, pruebo una cosa aquí [en Brasil] que en Estados Unidos no podría funcionar... es un desafío. Me he construido un repertorio de herramientas, como un pintor”.

P: ¿Qué nos puede decir de ‘Rosebush pruning’”?

R: “Estamos en pleno montaje, de hecho me he ausentado tres días para venir a Toulouse. Es una comedia contemporánea, sobre el mundo de los privilegios. Está basada muy libremente en una película italiana, un gran clásico de [Marco] Bellocchio que se llama “Las manos en los bolsillos” (1965). La hemos rodado en parte en Castellterçol, cerca de Barcelona, aunque el lugar es un país algo imaginario... Es la película más loca que he hecho en mi vida. Y el casting es fantástico: Ellen Fanning, Callum Turner, Pamela Anderson, la española Elena Anaya...

Es una película sobre una familia, algo que nunca he hecho hasta ahora. Es realmente una experiencia de grupo, como una obra de teatro, en cierta manera”.

P: ¿Porqué vivir en Berlín?

R: “Es una ciudad que adoro, es una ciudad muy, muy libre. Tengo mi pequeño estudio ahí. Está un poco fuera de Alemania, yo la llamo la República Libre de Berlín. Y es una ciudad que inspira mucho”.