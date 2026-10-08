$!City of Stars alista una gran fiesta de Navidad

La Alcaldía de Panamá prepara una nueva edición del Festival Internacional Navideño City of Stars 2026, con una agenda que llevará actividades, espectáculos y experiencias navideñas a distintos puntos de Panamá Centro, Norte y Este durante diciembre y hasta enero de 2027.

El director administrativo del festival, Ricardo Araúz, explicó que la programación contempla más de 30 actividades y la iluminación de 35 espacios públicos, con más de 30 millones de bombillos. La propuesta incluye shows musicales, actividades culturales, experiencias en parques, bazares, propuestas gastronómicas, la iniciativa “Calles que Brillan” y las celebraciones de Reyes.

El programa también contará con alumbrados en el Parque Eduardo Vallarino, en Betania; Isletas de 12 de Octubre, en Pueblo Nuevo; Parque San Cristóbal, en Río Abajo. Además están: Parque de Alcalde Díaz; Parque Las Cumbres; Parque Heliodoro Patiño, en Juan Díaz; Parque La Riviera, en Don Bosco; Parque Ciudad Jardín de Las Mañanitas; Parque 24 de Diciembre, entre otros.

La agenda cerrará con las actividades de Reyes el 6 y 7 de enero de 2027, extendiendo la propuesta navideña más allá de diciembre.