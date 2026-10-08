Cultura

City of Stars alista una gran fiesta de Navidad

City of Stars alista una gran fiesta de Navidad
Alcaldía de Panamá | Carroza navideña de cascanueces presente en el desfile del Festival Internacional Navideño City of Stars del 2025.
City of Stars alista una gran fiesta de Navidad
City of Stars alista una gran fiesta de Navidad
ml | Árbol del 2025.
City of Stars alista una gran fiesta de Navidad
ml | Carrozas en el desfile.
City of Stars alista una gran fiesta de Navidad
ml | Lanzamiento del 2026.
Maribel Salomón
08 de octubre de 2026

La Alcaldía de Panamá prepara una nueva edición del Festival Internacional Navideño City of Stars 2026, con una agenda que llevará actividades, espectáculos y experiencias navideñas a distintos puntos de Panamá Centro, Norte y Este durante diciembre y hasta enero de 2027.

El director administrativo del festival, Ricardo Araúz, explicó que la programación contempla más de 30 actividades y la iluminación de 35 espacios públicos, con más de 30 millones de bombillos. La propuesta incluye shows musicales, actividades culturales, experiencias en parques, bazares, propuestas gastronómicas, la iniciativa “Calles que Brillan” y las celebraciones de Reyes.

El programa también contará con alumbrados en el Parque Eduardo Vallarino, en Betania; Isletas de 12 de Octubre, en Pueblo Nuevo; Parque San Cristóbal, en Río Abajo. Además están: Parque de Alcalde Díaz; Parque Las Cumbres; Parque Heliodoro Patiño, en Juan Díaz; Parque La Riviera, en Don Bosco; Parque Ciudad Jardín de Las Mañanitas; Parque 24 de Diciembre, entre otros.

La agenda cerrará con las actividades de Reyes el 6 y 7 de enero de 2027, extendiendo la propuesta navideña más allá de diciembre.

$!City of Stars alista una gran fiesta de Navidad
“El conjunto de actividades podría generar una derrama económica superior a $30 millones”, destacó Araúz.

La iniciativa busca que artesanos, vendedores y microempresarios puedan aprovechar el movimiento de personas que generarán las actividades. El Paseo de las Palmeras de la Cinta Costera y la Cinta Norteña, en Ernesto Córdoba, estarán decorados todo el año 2027.

El brillo de
la Navidad
Desfile en la Cinta Costera

ml | El Desfile de Navidad City of Stars se realizará el sábado 12 de diciembre, desde las 3:30 p.m., en la Cinta Costera. La actividad reunirá espectáculos y propuestas para las familias a lo largo de la ruta, con bandas musicales, Pick-up, carrozas navideñas de empresas y comparsas.

Fiesta para recibir el 2027

ml | Como novedad, la Alcaldía prepara una nueva Fiesta de Año Nuevo, que se realizará el 31 de diciembre en el Mirador del Pacífico en la Cinta Costera, desde las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., “con más de seis horas tendremos una lista de artistas invitados que anunciaremos más adelante”, adelantó Araúz.

Alumbrados

Plaza Catedral en San Felipe, Parque Santa Ana, Parque Porras en Calidonia.

Parque Amelia Denis de Icaza en El Chorrillo, Puente Avenida de los Mártires en Ancón.

Parque Junta Comunal de Kuna Nega, Rotonda Curundú, Cinta Costera zona 1, 2, 3, 4 y 5.

Palmeras Cinta Costera, Puentes Cinta Costera 1 y 2, Isletas Vía Israel, Rotonda de Chanis.

Tags:
Navidad
|
Alcaldía de Panamá
|
alumbrado
|
desfile de Navidad
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR