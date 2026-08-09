Colegio José Daniel Crespo gana el Concurso Nacional Juvenil de Bandas de Concierto MEDUCA 2026

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que el Colegio José Daniel Crespo, representante de la región educativa de Herrera, se consagró como ganador del 2.º Concurso Nacional Juvenil de Bandas de Concierto MEDUCA 2026.

La gala final se realizó el sábado 8 de agosto en el Teatro Ascanio Arosemena, en la ciudad de Panamá, donde las agrupaciones participantes demostraron sus habilidades musicales y artísticas.

El segundo lugar fue para el Instituto Urracá, representante de la región educativa de Veraguas, mientras que el Colegio Ingeniero Tomás Guardia, de Panamá Oeste, obtuvo el tercer lugar.

Con este concurso, el MEDUCA busca promover el talento musical juvenil y fortalecer los espacios de formación artística entre los estudiantes de las distintas regiones educativas del país.