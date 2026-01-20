$!Colón apuesta por más cultura con el patronato

La reciente aprobación en tercer debate del proyecto de Ley N.° 268, que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón, abre un nuevo capítulo para la gestión, sostenibilidad y proyección de este espacio cultural.

Desde la dirección del centro, Abel Aronátegui explicó que la creación del Patronato representa una transformación estructural en la gestión institucional, al permitir avanzar hacia un modelo más ordenado, transparente y eficiente, con reglas claras y una mayor capacidad de planificación a corto, mediano y largo plazo. Según detalló, este cambio implica pasar de una administración coyuntural a una gestión estratégica, con visión de futuro y mayor estabilidad.

Aronátegui subrayó que uno de los principales aportes del Patronato es el fortalecimiento de la institucionalidad del Centro, al protegerlo de los cambios políticos y ciclos electorales, garantizando la continuidad de las políticas culturales y de los programas de desarrollo artístico en la provincia.

Mientras, para la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, esta nueva figura que se logró con los votos permitirá contar con “una herramienta administrativa importante que apoyará aún más el desarrollo cultural y sostenible, no solo del Centro de Arte y Cultura de Colón, sino también que será un apoyo como espacio de reencuentro, investigación y desarrollo en todas sus manifestaciones”.