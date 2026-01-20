Cultura

Colón apuesta por más cultura con el patronato

El centro desarrolla más de 30 cursos formativos, además de una agenda permanente de festivales, conciertos, teatro, cine y foros comunitarios

Cortesía | Una mujer con pollera congo en la entrada principal del Centro de Arte y Cultura de Colón.
ML | Curso de pintura.
Maribel Salomón
20 de enero de 2026

La reciente aprobación en tercer debate del proyecto de Ley N.° 268, que crea el Patronato del Centro de Arte y Cultura de Colón, abre un nuevo capítulo para la gestión, sostenibilidad y proyección de este espacio cultural.

Desde la dirección del centro, Abel Aronátegui explicó que la creación del Patronato representa una transformación estructural en la gestión institucional, al permitir avanzar hacia un modelo más ordenado, transparente y eficiente, con reglas claras y una mayor capacidad de planificación a corto, mediano y largo plazo. Según detalló, este cambio implica pasar de una administración coyuntural a una gestión estratégica, con visión de futuro y mayor estabilidad.

Aronátegui subrayó que uno de los principales aportes del Patronato es el fortalecimiento de la institucionalidad del Centro, al protegerlo de los cambios políticos y ciclos electorales, garantizando la continuidad de las políticas culturales y de los programas de desarrollo artístico en la provincia.

Mientras, para la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, esta nueva figura que se logró con los votos permitirá contar con “una herramienta administrativa importante que apoyará aún más el desarrollo cultural y sostenible, no solo del Centro de Arte y Cultura de Colón, sino también que será un apoyo como espacio de reencuentro, investigación y desarrollo en todas sus manifestaciones”.

Inicia el Verano Creativo 2026 “Vibra Panamá” en CACCO

ml | Vibra Panamá 2026 ya dio inicio en el Centro de Arte y Cultura de Colón, registrando una alta participación ciudadana con más de 2,000 personas inscritas, superando en 1,200 la cifra del año pasado.

La programación incluye cursos de danza contemporánea, ballet clásico, folklore, hip hop, además de talleres de artesanías, pintura, artes visuales, teatrales y narrativa. También, se imparten clases de ajedrez, música y capacitaciones en alianza con el Inadeh en modistería, eventos, manualidades y gastronomía.

Del total de inscritos, más de 110 son niños con discapacidad, reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y el acceso equitativo a la formación artística y cultural de la provincia.

“El Centro deja de depender de voluntades temporales y se consolida como una institución sólida, con autonomía y permanencia en el tiempo”, Aronátegui
