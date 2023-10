Colón gana el Concurso Nacional de Oratoria de educación primaria

La estudiante Einarys Núñez Pinzón del Colegio Bilingüe Eben Ezer, representante de la provincia de Colón, fue la ganadora del XIV Concurso Nacional de Oratoria de educación primaria, este año con el Lema ‘Educación de calidad con liderazgo y servicio a la comunidad’. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación.

El segundo lugar lo ocupó Ashley Alejandra Soto Hernández del Centro Educativo Alto Bonito, representante de la comarca Ngäbe Buglé. Mientras que, el tercero lo ocupó Naomy Delyanee Montezuma Price, alumna del Centro Educativo Nievecita, de la región educativa de Bocas del Toro.

“Vine preparándome por mucho tiempo, me esforcé muchísimo, me siento emocionada y agradecida, porque me dieron la oportunidad de ganar, estoy muy feliz”, manifestó Núñez.

“Agradecemos el apoyo que recibimos del Ministerio de Educación [Meduca], estos proyectos no los podríamos llevar adelante si ese apoyo. Para nosotros poder realizar el Concurso Nacional de Oratoria y el Concurso del Cartel de la Paz con jóvenes, en que enfocamos la proyección nuestra, allí es donde estamos priorizando nuestro trabajo para poder desarrollar estas actividades”, dijo Danelo Alan Araúz, gobernador del distrito D-1 Panamá de la Asociación Nacional del Club de Leones.

El ministerio informó que todos los estudiantes recibieron medallas y menciones honoríficas que le correspondieron a mejor voz y contenido, a la provincia de Colón; mejor proyección, la comarca Ngäbe Buglé. Todos recibieron laptops del Meduca.

Además, los ganadores se hicieron acreedores a trofeos, medallas, dinero en efectivo, certificados de regalos, bicicletas, tablets, relojes, entre otros premios y sus asesores también recibieron presentes.

El XIV Concurso Nacional de Oratoria fue organizado por la Asociación Nacional de Clubes de Leones Distrito D-1 Panamá, con apoyo del Ministerio de Educación. El jurado fue conformado por la viceministra Administrativa de Educación, Rosa Argüelles; la expresentadora de televisión, Tania Hyman; Juan David Morgan, entre otros.