$!Colón no pasó a la final del Concurso de Oratoria

La selección de finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2023 causó molestia entre el público por la exclusión de la representación de Colón, el cual se quedó en una fase preliminar.

La gobernadora de esa provincia, Iracema de Dale, criticó la decisión y manifestó su intención de dirigir una nota a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, para conocer su opinión al respecto.

“Es un concurso de muchos años en el que Colón siempre ha ocupado el primer o segundo lugar, y que ahora hayan cambiado la mecánica es de extrañar... Lo que yo expreso es el clamor de los colonenses, porque hemos quedado sorprendidos...”, dijo De Dale.

Explicó que en principio el concurso mantenía una fase regional, en la que se escogía al representante de la provincia que iría a la final. “De ese modo, todos participaban”.

Por su parte, Edgar Alderete, Coordinador del Concurso Nacional de Oratoria, que es organizado por +Móvil, sostuvo que este le da la misma oportunidad a todas las provincias y comarcas de participar.

“El Meduca ratifica que en el país hay 16 regiones educativas, esas son las que compiten en el concurso... Este formato no es nuevo, comenzó en 2019 y que no hayan quedado provincias, se debe a que sus representantes, según el reglamento, no contestaron a preguntas que pide el jurado”.

En el caso de Colón, agregó Alderete, se presentaron tres estudiantes a la preselección nacional. “Esos tres compitieron con otros 47 de otras partes del país; en esta fase fueron todos contra todos, y se eligieron los 15 mejores oradores, con puntajes más altos, sin importar la provincia o comarca”.

Asimismo, descartó que dicha carta cambie lo ya pautado para la final del concurso, que será el 12 de noviembre.