Columna del NY Times sobre sexualidad de Taylor Swift provoca ira en Internet

Un largo artículo de opinión publicado en The New York Times y en el que se especula sobre la sexualidad de la súperestrella de la música Taylor Swift ha desatado ira en Internet, donde algunos usuarios de las redes sociales pidieron que el diario estadounidense se retracte.

La columna de 5.000 palabras publicada en las páginas de opinión del periódico sugiere que la popular cantante está enviando señales veladas a sus fans de que es “queer”, a pesar de identificarse públicamente como heterosexual.

Ni The New York Times ni los representantes de Swift respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de la AFP sobre el artículo o la reacción.

En declaraciones anónimas a la CNN, una persona del entorno de Swift calificó la columna de “invasiva, falaz e inapropiada”.

El ensayo de Anna Marks, redactora de la sección de opinión del diario neoyorquino, enhebra una lista de veces en las que Swift ha sugerido aparentemente que es “queer”, palabra comúnmente usada para describir una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual.

“De forma aislada, una sola horquilla caída puede carecer de sentido o ser accidental, pero consideradas en conjunto, son el despliegue de un moño de bailarina tras una larga actuación”, escribió Marks.

“Esas horquillas caídas empezaron a aparecer en el trabajo artístico de la Sra. Swift mucho antes de que la identidad queer fuera innegablemente comercializable para la corriente dominante de Estados Unidos. Sugieren a la gente queer que ella es una de nosotros”, sostiene.

En 2022, Marks publicó otra columna como invitada en la que especulaba sobre la identidad de género de Harry Styles, una estrella del pop con la que Swift ha salido, examinando acusaciones en su contra de “queerbaiting”, es decir el uso con fines de mercadotecnia de expresiones, conductas o vestimentas relacionadas con lo “queer” sin que el individuo se considere como tal.

Marks abrió su columna sobre Swift haciendo referencia a la angustia interior de Chely Wright, una música country “queer” y activista que ha descrito su permanencia en el armario durante años tanto por motivos profesionales como personales.

Tras la publicación del ensayo, Wright lo tachó de “desencadenante”: “Creo que fue horrible por parte de @nytimes publicarlo. Desencadenante para mí leerlo -no porque la escritora mencionara que estuve a punto de acabar con mi vida-, pero ver que se habla de la sexualidad de una persona pública es molesto”.

- “Ignorar lo que ha dicho” -

Swift continúa con su exitosa gira “Eras” y se catapulta a un estrellato de otro mundo.

Durante meses, la cantante de 34 años ha salido abiertamente con el jugador de la NFL Travis Kelce, lo que ha atraído a nuevas legiones de espectadores a los partidos de fútbol americano mientras la cámara se desplaza rutinariamente hacia Swift.

Su vida sentimental ha sido durante mucho tiempo tema de tabloides, fans y de sus canciones. A Swift se la ha relacionado con hombres de alto nivel, como los actores Tom Hiddleston, Jake Gyllenhaal y Joe Alwyn, así como con los cantantes Styles, Matt Healy -líder de 1975- y John Mayer.

La propia Swift nunca ha indicado públicamente que se identifique como “queer” u homosexual, aunque se ha especulado con ello durante años.

Ella ha defendido los derechos LGBTQ+, de los que habló en una entrevista de 2019 con Vogue: “No me di cuenta hasta hace poco de que podía abogar por una comunidad de la que no formo parte”.

Y en el prólogo de la reciente reedición de su álbum “1989”, Swift reflexionó que a los veinte años juró “no salir con chicos” debido a las suposiciones de los medios de que se acostaba con cada hombre con el que pasaba el tiempo.

Kayla Gagnet -directora de contenidos digitales de Equal Pride, una marca paraguas de medios de comunicación centrados en lo queer que incluye The Advocate y Out- dijo que cuando se trata de la cobertura de noticias de celebridades, “señalar señales obvias no es inherentemente problemático”.

Notar señales de homosexualidad, dijo a la AFP, “no debería ser diferente” a que los medios se dieran cuenta de que Swift estaba saliendo con Kelce antes de que la pareja lo hubiera confirmado.

Por otra parte, según Gagnet, la reacción la columna de The New York Times “se centra realmente no en la lectura de la homosexualidad en su trabajo, que creo que es totalmente válida, sino más bien en ignorar o despreciar lo que ella misma ha dicho al respecto”.

Los seguidores de la cultura pop siempre estarán interesados en saber con quién salen los famosos, continuó. “Es justo interesarse por lo que eso pueda significar sobre su sexualidad”.