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Combos más saludables en Panamá

Panamá aprobó una ley que permitirá sustituir la clásica soda o chicha por agua, sin incurrir en un costo adicional

Combos más saludables en Panamá
PEXELS/GEMINI | Un combo de comida rápida en donde la gaseosa fue sustituida por agua.
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ML | Tras la aprobación.
Gina Arias Rivera
23 de marzo de 2026

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en tercer debate, con 40 votos a favor, el Proyecto de Ley 498, que permite sustituir bebidas azucaradas por agua en combos de comida rápida sin pagar un cargo extra.

El proponente de la norma, Ernesto Cedeño, sostuvo que “estábamos incentivando problemas de salud como la obesidad, porque cuando una persona pide agua en un restaurante, se la quieren cobrar, pero la gaseosa sí está incluida en el menú”. “Entonces, esta iniciativa busca promover la salud, tanto de los panameños como de los extranjeros que viven en el país”, añadió.

La nutricionista Xenia Hernández consideró que “esta iniciativa es un paso positivo en materia de salud pública. Facilitar la opción de elegir agua sin costo adicional dentro de los combos de comida rápida promueve decisiones más saludables y elimina una barrera económica que antes podía influir en la elección de bebidas azucaradas”.

“Esto es muy favorable, no solo para la población, sino también para el país, porque refleja hacia dónde están encaminadas las políticas públicas de salud: hacia la prevención, que es la parte más importante para evitar enfermedades”, sostuvo el nutricionista Carlos Núñez.

“El agua nos ayuda a eliminar desechos e impurezas, tanto de la alimentación como del medioambiente. Además, es un regulador térmico esencial, ya que permite mantener la temperatura corporal. Y en comparación con las bebidas azucaradas, siempre será mejor acompañar las comidas con agua”, añadió el especialista.

No obstante, Rafael Carles, de Alimentación Saludable, dijo que “la ley debe ir acompañada de campañas de educación y orientación al consumidor, para fomentar el consumo de agua y concienciar sobre los riesgos del exceso de bebidas azucaradas”.

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Contenido e impacto de la ley

ml | La Asamblea Nacional (AN) reportó que la legislación fue aprobada con 40 votos a favor y establece que “los establecimientos de comida rápida ofrezcan al consumidor agua embotellada, sin costo adicional, como opción de bebida en sus combos”. Rino Tamburelli, de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), explicó a Metro Libre que el contenido final del proyecto aún no ha sido presentado a los restauranteros. “Desconocemos si se trata de una botella de agua, cuál sería el tamaño o si se permitirá agua filtrada”. Añadió que, en caso de tratarse de agua embotellada por defecto, esto podría impactar el precio total de los combos de comida rápida a nivel nacional. Se espera que el documento, que fue enviado al Órgano Ejecutivo con las correcciones y modificaciones correspondientes, sea presentado hoy a las partes interesadas. Será el presidente José Raúl Mulino quien decida si el proyecto es vetado o se convierte en ley.

ml | La Asamblea Nacional (AN) reportó que la legislación fue aprobada con 40 votos a favor y establece que “los establecimientos de comida rápida ofrezcan al consumidor agua embotellada, sin costo adicional, como opción de bebida en sus combos”.

Rino Tamburelli, de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá (ARAP), explicó a Metro Libre que el contenido final del proyecto aún no ha sido presentado a los restauranteros. “Desconocemos si se trata de una botella de agua, cuál sería el tamaño o si se permitirá agua filtrada”.

Añadió que, en caso de tratarse de agua embotellada por defecto, esto podría impactar el precio total de los combos de comida rápida a nivel nacional. Se espera que el documento, que fue enviado al Órgano Ejecutivo con las correcciones y modificaciones correspondientes, sea presentado hoy a las partes interesadas. Será el presidente José Raúl Mulino quien decida si el proyecto es vetado o se convierte en ley.

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