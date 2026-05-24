Con homenaje a Rubén Blades, Panamá confirma regreso de Centroamérica Cuenta en 2028

El cantautor panameño Rubén Blades protagonizó el cierre de la más reciente edición del festival Centroamérica Cuenta en Panamá, al entregar parte de su legado cultural al Instituto Cervantes para ser resguardado en la reconocida Caja de las Letras en Madrid.

El acto se desarrolló durante un conversatorio entre Blades y el escritor Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer, en una jornada que marcó la clausura del encuentro literario celebrado en el país.

Durante el homenaje, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, recibió las emblemáticas maracas del artista panameño, personalizadas con la bandera de Panamá, además de un manuscrito con la letra de la canción “Patria”.

La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, también participó del cierre y destacó el valor de los creadores centroamericanos y el papel del arte como herramienta de unión regional.

Tras el éxito de esta edición, los organizadores anunciaron que Panamá volverá a ser sede de Centroamérica Cuenta en el año 2028, consolidándose nuevamente como punto de encuentro del pensamiento y la literatura iberoamericana.