Confirman estrellas de Comic Con

La convención de cultura pop más esperada del país será en el Panama Convention Center los días 4, 5 y 6 de septiembre con un nutrido elenco de invitados.

La cita contará con la presencia de destacadas figuras internacionales como: Zach Roerig (The Vampire Diaries), Katie Cassidy (Arrow), Michael Cudlitz (The Walking Dead y Superman & Lois) y Lera Abova (One Piece).

Además, el talento de voz estará representado por los íconos del doblaje latinoamericano Carlos Segundo (Piccolo y Woody) y Patricia Acevedo (Sailor Moon y Lisa Simpson), quienes participarán en entrevistas, paneles en tarima y sesiones de Meet & Greet para fotos y autógrafos.

Los organizadores Show Republic Entertainment y Planet Comics explicaron que durante los tres días de evento, los asistentes podrán interactuar con sus artistas favoritos mediante sesiones de Meet & Greet, fotos, autógrafos y paneles en tarima.

Mientras, detallaron que la oferta de entretenimiento se completará con atracciones clásicas como el Artist Alley, la Zona Gaming, espacios interactivos, talleres de aprendizaje y el tradicional Concurso de Cosplay, que tendrá como jurado a Shuu Trigger, quien tiene 20 años de experiencia en el mundo del cosplay.

Como principal novedad para esta séptima entrega, la organización estrenará el Trading Cards Zone, una zona exclusiva destinada al intercambio y venta de cartas coleccionables.

Los boletos para el evento y las actividades especiales ya están disponibles a través de Panatickets y en la web oficial de Comic Con Panamá.