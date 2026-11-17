Z.Emanuel | El talento, la creatividad y los sueños de la niñez y juventud brillaron con fuerza en el escenario tras coronar como grandes ganadores del XXXIX Concurso Nacional Pictórico, de Oratoria y Dramatización a Omar Sánchez, de la comarca Ngäbe Buglé (Oratoria); Joalex Jesús Bonilla, de Veraguas (Pictórico Nivel I); Samara Muro, de Panamá Centro (Pictórico Nivel II); y al Centro Educativo Básico General Josefina Tapia, de San Miguelito (Dramatización).

Más allá del reconocimiento artístico de este evento organizado por las Damas Guadalupanas en colaboración con Meduca, estos jóvenes vieron recompensado su esfuerzo con becas escolares renovables hasta concluir la secundaria, equipos tecnológicos, premios en efectivo, bonos de supermercado y electrodomésticos obsequiados por la Presidencia de la República.