Consejo de Gabinete autoriza presentar ley para integrar a Panamá a un organismo internacional de protección del patrimonio cultural

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley 23-26, que autoriza la adhesión de Panamá a los Estatutos del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).

La iniciativa, presentada por el canciller Javier Martínez-Acha, responde al compromiso del Gobierno de proteger el patrimonio como elemento esencial de la identidad nacional, la cohesión social, la educación y el desarrollo sostenible, informó en un comunicado el Ministerio de la Presidencia.

Con el ingreso al ICCROM, Panamá busca fortalecer las capacidades de sus profesionales, instituciones culturales y autoridades competentes.

El organismo brindará cooperación técnica especializada, programas de capacitación, acceso a redes de expertos y buenas prácticas internacionales para la conservación del patrimonio. Asimismo, ayudará a mejorar la gestión de riesgos frente al cambio climático, desastres naturales y la urbanización no planificada.

La membresía impulsará políticas públicas basadas en estándares internacionales y posicionará a Panamá como un actor responsable en la cooperación cultural.

Además, tendrá un impacto económico y social positivo al potenciar el turismo cultural sostenible, la educación patrimonial y el desarrollo local en comunidades con sitios históricos y bienes culturales.

El ICCROM fue creado en 1956 por la UNESCO y sus estatutos han sido actualizados en distintas asambleas generales.El Consejo de Gabinete autorizó al ministro Martínez-Acha a presentar el proyecto ante la Asamblea Nacional.