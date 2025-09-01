Cristian Castro revela fecha de su boda religiosa con Mariela Sánchez

El cantante Cristian Castro sorprendió a todos sus seguidores al revelar la fecha en la que tiene planeado casarse por la iglesia con Mariela Sánchez.

Previo a su presentación en la Feria Potosina, el artista conversó con medios de comunicación con quienes compartió algunos detalles de sus planes de llegar al altar.La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha sido intensa, llena de emociones y desafíos.

Desde su inicio mediático en diciembre de 2023, enfrentaron rupturas por temas de celos y control, reconciliándose en varias ocasiones.

A pesar de los conflictos, en junio de 2025 parecían estar en una etapa madura y comprometida, con planes de matrimonio en el horizonte.

El intérprete de “Azul” sorprendió al revelar que continúa con sus planes de boda, luego de las controversias que enfrentaron en el pasado. “Sí, claro que sí nos casamos este 2 de febrero.

Así que estamos afinando los detalles, lo tenemos que hacer acá en la de Guadalupe, ¿verdad? En la Basílica (de Guadalupe)», dijo.

Aunque no dio más detalles de su próximo enlace matrimonial, destacó que su mamá, Verónica Castro, es una figura importante en su relación y espera que esta noticia la haga feliz.

Esta sería la cuarta vez que Cristian contrae matrimonio, ya que sus historias de amor fueron muy cortas.