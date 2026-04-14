Cristina destaca el libro de Ronald Day

La reina de la televisión hispana, Cristina Saralegui, regresó frente a las cámaras en un encuentro cargado de nostalgia y orgullo para celebrar el lanzamiento de “El Poder del Enfoque”, el primer libro del panameño Ronald Day. Quien fuera su jefe de producción por casi una década en El Show de Cristina y hoy es uno de los ejecutivos más influyentes de los medios en español, recibió a su mentora en una conversación íntima donde el liderazgo y la gratitud fueron los grandes protagonistas.

Durante la entrevista, Saralegui no escatimó en elogios para la obra de su “gran alumno”, destacando la relevancia de sus enseñanzas para el crecimiento personal. “Cuando llegué al final del libro, todo estaba subrayado de amarillo. Dije: ¡qué bueno que está! Me lo leí todo... si es tan bueno para ayudar a la gente a tener una vida grande e importante, yo lo voy a compartir”, confesó la presentadora.

Por su parte, Ronald Day afirmó: “Fue ella mi jefa, mi mentora, mi escuela, quien me abrió el camino hacia mis mayores logros”. El libro ya se encuentra disponible en plataformas como Amazon y Walmart.