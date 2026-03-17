$!Cuarenta años de magia teatral

La trayectoria de Aaron Zebede es el reflejo vivo del crecimiento del teatro en Panamá. Desde sus inicios en 1986, cuando comenzó “barriendo escenarios y colgando cortinas”, su evolución lo ha llevado a ser actor, productor y uno de los directores más respetados del país.

Zebede recuerda con orgullo cómo pasó de papeles pequeños a dirigir grandes musicales en una industria que ha madurado drásticamente: “Cuando empecé se hacían dos o tres musicales al año; hoy el público se ha educado tanto que ya tenemos ocho o nueve por temporada. Espero seguir, no sé si 40 años más, pero por lo menos 20 más me gustaría”, afirmó.

A lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos monumentales, siendo “Los Miserables” la obra que más le ha costado montar, pero la que mayor satisfacción le ha brindado, y mantiene en su lista de deseos traer a suelo panameño títulos como “The Lion King” y “Wicked”. Además de su legado en las tablas, su versatilidad lo ha llevado a participar en siete películas y adelantó que pronto estará en una nueva producción cinematográfica. “Es increíble ver cómo ha evolucionado todo; empecé desde abajo y he tenido el honor de dirigir musicales complejos donde nadie habla y todo es cantado”, relató sobre su vasta experiencia.

Para coronar este aniversario de rubí, Zebede regresa este 14 de abril a las Islas de Atlapa con su obra favorita de todos los tiempos “Rock of Ages”. En esta ocasión, el director apuesta por la innovación absoluta con un formato inmersivo de tres pisos y cuatro escenarios simultáneos.