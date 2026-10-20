Cultura inspecciona más de 40 sitios patrimoniales y avanza el plan de restauración en tres fases

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, informó que al menos de 40 sitios declarados patrimonio, entre iglesias, museos, centros culturales y bibliotecas, resultaron afectados por el sismo reciente y ya han sido inspeccionados.

“Estamos en la fase de apuntalamiento y protección de los sitios; en el día de hoy se recogieron algunos escombros, sobre todo los de La Villa, y también se procedió a la demolición de la iglesia de Soná porque su estructura estaba muy comprometida”, detalló la ministra. Asimismo, explicó que el plan de recuperación se dividirá en tres etapas: apuntalamiento, definición del presupuesto junto con los estudios técnicos, e intervención directa.

Herrera destacó la experiencia de Portobelo como referencia para la restauración religiosa y cultural, y recordó que un día antes del sismo se bendijeron las campanas de esa localidad, cuya restauración técnica eficiente servirá de modelo para reconstruir los campanarios afectados. “Es un momento para restaurar rápidamente y poner la casa espiritual de muchos panameños a disposición de todos”, afirmó.

Por su parte, la viceministra Benedetti reiteró que la recuperación del patrimonio se articulará con proyectos de museografía y bibliotecas ya establecidos, con el propósito de poner en valor el acervo cultural y religioso del país