Daddy Yankee sorprende en 2026 con el estreno del video “ABCD”

Tras una electrizante presentación de cierre de año desde su tierra natal para la transmisión de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve por ABC, el ícono global Daddy Yankee arranca el nuevo año con un lanzamiento sorpresa: el video musical oficial de “ABCD”, en colaboración con Alex Zurdo.

Este estreno no solo marca el ritmo del 2026, sino que subraya la vigencia del “Big Boss”, quien continúa utilizando su plataforma para fusionar ritmos contundentes con mensajes de transformación. “ABCD” es una pieza fundamental de su más reciente álbum, Lamento en baile, destacándose como la única colaboración de todo el proyecto.

El tema se une a éxitos visuales previos como la salsa urbana “Jezabel y Judas” y “Sonríele”, pero con una carga espiritual distinta; la canción transmite un poderoso mensaje enfocado en el regreso a los valores esenciales, la reflexión personal y la búsqueda de una vida con propósito.

El video musical, filmado en su totalidad en Puerto Rico, funciona como un homenaje visual a la isla que el artista describe como su ancla creativa y espiritual. Las imágenes amplifican la narrativa de fe y propósito de la letra, logrando una atmósfera orgánica que conecta con las raíces del género y del propio Yankee.

El video de “ABCD” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, consolidando el inicio de un capítulo lleno de significado para la leyenda de la música urbana.