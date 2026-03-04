“Dámelo Ya” revive el reggae noventero

M.Salomón | El cantante panameño Adolfo Ruíz, conocido como El Brillante, regresa con fuerza a la escena musical con el tema “Dámelo Ya”, una colaboración junto a Toby King que apuesta por rescatar el sonido clásico del reggae en español.

El Brillante contó que la canción nació de manera espontánea en el estudio, bajo la producción de DJ Cryme, cuando Toby comenzó a improvisar sobre el ritmo y él decidió sumarse. “El resultado de este tema es bailable, fresco y con la vibra noventera que marcó una época dorada del género en el país”, expresó.

“Dámelo Ya” cuenta con su video oficial que está disponible en las redes @brillanteelbri.

Con más de 30 años de trayectoria, El Brillante aseguró que sigue firme en su propósito de mantener vivo el movimiento que abrió camino al reggae en español.