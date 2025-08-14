Danny Ocean lanza “Babylon Club” y se alista para iniciar su gira internacional en Panamá

El reconocido cantautor venezolano Danny Ocean, con tres nominaciones al Latin Grammy, marca un hito en su carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum, “Babylon Club”, y el inicio de su Latam Tour 2025 en la ciudad de Panamá.

El 4 de septiembre, el Centro de Convenciones Amador (Antiguo Figali) será el escenario inaugural de esta esperada gira. Este evento coincide con la presentación oficial de “Babylon Club”, el cuarto álbum de estudio del artista.

La producción discográfica, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, consta de 14 temas que fusionan frescura lírica con ritmos contagiosos, inmersos en un concepto que explora la libertad, el deseo, el escape, el amor y la celebración. “Babylon Club” destaca por sus colaboraciones con artistas de renombre como El Alfa, Arcángel, Aitana y Louis BPM, además de incluir temas exitosos previamente lanzados junto a Kapo, Sech y Kenia Os.

Este proyecto no solo consolida a Danny Ocean como una figura innovadora y versátil en la música latina, sino que también subraya su creciente proyección global. El concierto en Panamá ofrecerá a sus seguidores la primera oportunidad de experimentar en vivo el universo sonoro de “Babylon Club”.

Las entradas para este evento están disponibles a través de ticketpluspanama.com y en los puntos de venta de Deli Gourmet en todo el país. La producción del concierto está a cargo de Showpro.

Este lanzamiento y el consecuente inicio de gira refuerzan la posición de Danny Ocean en la escena musical internacional, prometiendo una experiencia memorable para el público panameño.