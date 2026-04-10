Darío Pitti afina su estilo para expandir su público

En medio de la evolución constante de la música típica panameña, el acordeonista y tipiquero Darío Pitti se encuentra trabajando en consolidar su propuesta artística mientras proyecta un legado enfocado en la autenticidad, innovación y el crecimiento del género.

Desde sus inicios, Pitti explicó que su interés nació cuando “escuchaba y quería ir siempre a los bailes. Empecé con una churuca improvisada, hasta que me regalaron una de verdad y fui escalando hasta llegar al acordeón”.

El artista también detalló que sus influencias han sido clave en su formación, destacando a figuras como Osvaldo Ayala. En cuanto a su producción musical, afirmó que con su agrupación “La Evolución” ha logrado consolidar entre siete y ocho temas, además de composiciones dedicadas a su tierra natal, Guararé.

Al hablar de su legado, Darío Pitti fue claro en su aspiración de trascender. “Quisiera poder llevar mi talento mucho más allá de lo que siempre hemos hecho, ser parte de ese cambio que busca llevar la música a otro sitial”, expresó.

Finalmente, el artista contó a Metro Libre que “me gustaría que me recuerden como una persona de renombre, que logró avanzar y aportar, porque aunque no es fácil, tampoco es imposible”.