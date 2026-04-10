Cultura

Darío Pitti afina su estilo para expandir su público

Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Víctor Cedeño | El Tipiquero Dario Pitti lleva 20 años dedicándose a la música típica panameña, destacando por su estilo enérgico y su conjunto llamado “La Evolución”.
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
ML | Portada de la canción.
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Darío Pitti afina su estilo para expandir su público
Maribel Salomón
10 de abril de 2026

En medio de la evolución constante de la música típica panameña, el acordeonista y tipiquero Darío Pitti se encuentra trabajando en consolidar su propuesta artística mientras proyecta un legado enfocado en la autenticidad, innovación y el crecimiento del género.

Desde sus inicios, Pitti explicó que su interés nació cuando “escuchaba y quería ir siempre a los bailes. Empecé con una churuca improvisada, hasta que me regalaron una de verdad y fui escalando hasta llegar al acordeón”.

El artista también detalló que sus influencias han sido clave en su formación, destacando a figuras como Osvaldo Ayala. En cuanto a su producción musical, afirmó que con su agrupación “La Evolución” ha logrado consolidar entre siete y ocho temas, además de composiciones dedicadas a su tierra natal, Guararé.

Al hablar de su legado, Darío Pitti fue claro en su aspiración de trascender. “Quisiera poder llevar mi talento mucho más allá de lo que siempre hemos hecho, ser parte de ese cambio que busca llevar la música a otro sitial”, expresó.

Finalmente, el artista contó a Metro Libre que “me gustaría que me recuerden como una persona de renombre, que logró avanzar y aportar, porque aunque no es fácil, tampoco es imposible”.

“Pájaro Amarillo”, un homenaje a Pepo Barría

ml | El reciente lanzamiento del artista es el tema “Pájaro Amarillo”, que destaca por ser una pieza alegre y bailable, asociada con la temática de naturaleza y tradición. La canción es una composición del colombiano rafael campo miranda. El músico enfatizó que está “trabajando en buscar ese estilo que nos dé un toque de originalidad y que nos lleve a otro público”, comentó.

Crónica
de vida

Darío Pitti es cantante, compositor y acordeonista, originario de Guararé en Los Santos; y es conocido como “El Show Man del Acordeón Panameño”.

Participó en el 2007 en la primera edición de Cuna de Acordeones, donde ganó el segundo lugar.

En 2010 ganó el concurso de acordeón Rogelio ‘Gelo’ Córdoba, que se realiza en el Festival de La Mejorana en Guararé.

En el 2023 realizó el primer concurso de acordeones “Darío Pitti”, donde resultó ganador el niño Jesús Pérez.

Tags:
músico
|
Tipiquero
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR