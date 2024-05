David Bisbal se tomó Panamá con su energía y romance

El Teatro Anayansi de Atlapa recibió, la noche del 22 de mayo, al cantante español David Bisbal con su tour por sus 20 años de trayectoria musical.

El espectáculo arrancó a las 9:00 p.m. al grito de “Ajedrez”, tema que se desprende del álbum “Me siento vivo” del artista. El público se levantó de sus asientos y ovacionó a Bisbal, quien, entre un juego impresionante de luces, danzó por todo el escenario desde el primer segundo.

Con la energía que lo ha caracterizado desde su debut, en Operación Triunfo, el intérprete hizo un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, entre ellos “Dígale”, “Oye el boom”, “Diez mil maneras”, “Me enamoré de ti”, “Silencio”, “Torre de babel” y “Esclavo de tus besos”.

Durante toda la gala, el auditorio estuvo al borde de las emociones, interactuando con el cantante que no dejó de narrar los detalles de sus lazos con Panamá desde 2003, cuando se presentó por primera vez.

Bisbal llenó a su público de energía con sus icónicos saltos y este le respondió con gritos, aplausos y un cariño que llenó cada espacio de Atlapa. Fue una noche en la que se alzó el romance al ritmo de la balada pop, aquella que aún hace vibrar a los corazones y que no pasa de moda.

Con su clásico “Ave María” y portando la camiseta de la Selección de Fútbol de Panamá, cerró el espectáculo que, sin lugar a duda, perdurará como uno de los mejores en su tipo organizado por Gaitan Bros.

“Estos días en Panamá, he vivido un sueño. He tenido la oportunidad de recorrer algunos de los rincones más bonitos y llevarme la energía de su gente al escenario. He sentido al público cantando cada una de mis canciones como si fuese una gran colaboración entre nosotros. Gracias por celebrar este 20º aniversario conmigo. Ya estoy deseando volver”, comentó el artista en sus redes, @davidbisbal.

Por Panamá estuvieron los artistas urbanos Farah y Jemeth, quienes le dieron un tono divertido y sensual a la noche.

David Bisbal continuará su gira de aniversario el próximo 24 de mayo en Guatemala, para después visitar Costa Rica.