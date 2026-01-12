De la tarima de Blades a las aulas

El ritmo y la maestría de la Big Band de Rubén Blades aterrizaron en Costa Rica de la mano de Miguel Araúz. El reconocido saxofonista panameño participó del Encuentro de Instrumentistas Nicoya 2026, cambiando los grandes escenarios por las clases maestras.

Araúz, quien también es docente y miembro de la Banda Republicana de Panamá, busca devolverle a la música un poco de lo que le dio, inspirando a las nuevas generaciones en este espacio de formación gratuita.

Para el saxofonista, Nicoya no es solo un destino, sino una “tierra hermana” llena de potencial. El músico destacó el impresionante talento local de los jóvenes guanacastecos, asegurando que viene una generación con un nivel técnico excepcional.

Más allá de formar virtuosos, su meta es sembrar una semilla de respeto por la cultura y lo autóctono, algo que considera vital para el tejido social de nuestros países. Entre talleres, ensambles y conciertos, los estudiantes no solo aprendieron a dominar sus instrumentos, sino que convivieron con referentes internacionales.