De las cicatrices legales a la sanación personal

La abogada panameña Omayra Ríos Arosemena, conocida por su paso por el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el sector privado, ha canalizado su vasta experiencia legal y personal en el poderoso libro: “Más Allá del Juicio”.

Esta obra, que nace de las propias “cicatrices” de la autora, se presenta como una invitación urgente a abandonar la autodestrucción, la culpa y el miedo tras enfrentar crisis personales, especialmente en el ámbito de las relaciones.

El texto se enfoca en la realidad que la abogada ha observado en su práctica diaria, atendiendo a mujeres y hombres divorciados y casos complejos de familia (violencia doméstica, pensiones de alimentos y custodia). Ríos sostiene que muchos problemas sociales tienen su raíz en estas dinámicas familiares no resueltas.

Su trabajo literario no es solo una guía de autodesarrollo, sino una herramienta para que ambos géneros aprendan a identificar técnicas de maltrato y tomen las riendas de su crecimiento personal y legal, sin depender de la respuesta de las instituciones.

“Yo creo mucho en el autodesarrollo y creo que cuando no recibimos una respuesta de las entidades, de nuestras instituciones, la mujer tiene la obligatoriedad de capacitarse y autodesarrollarse, no solamente en el problema que está teniendo, sino en el ámbito legal. Entonces, para mí es importante que la mujer aprenda a identificar técnicas de maltrato”, resaltó.

Un punto destacado de la obra es la crítica a la tendencia de “pagar autoestima con tarjeta de crédito”, desafiando la idea de que el valor personal se compra con bienes o coaching costosos. La autora insta a la autenticidad y a comprender que el verdadero valor reside en la independencia emocional y financiera, un mensaje vital para mujeres que suspenden sus proyectos profesionales por una relación frágil.