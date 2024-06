¿De realities a series?

Miguel Melfi ha regresado a Panamá tras una larga estancia en “La Casa de los Famosos Colombia”, concurso en el que alcanzó el tercer lugar y logró aún más reconocimiento por su personalidad y uno que otro escándalo con el resto de los participantes.

En su tierra, rodeado de sus familiares y amigos, el también cantante ha seguido procesando la experiencia, pues asegura que dentro del programa nunca logró dimensionar su grado impacto.

“Estoy readaptándome a lo que es la libertad, a ver a mis seres queridos, lugares y calles que conozco; siento que vuelvo a mi centro, al tiempo que estoy orgulloso por lo que logré y mi papel como representante de Panamá”, cuenta.

Para Melfi, la paciencia es la principal enseñanza que le deja este proyecto. “La experiencia estando encerrado es muy difícil, pero uno sale con herramientas para batallar cuando se tiene ansiedad; sufrimos mucho de eso, al esperar actividades o galas”.

Amor controversial

Los fanáticos del show y la prensa vivieron segundo a segundo el polémico y viral romance del canalero con su compañera Nataly Umaña, quien estaba casada, pero esto Melfi ni se lo imaginaba...

Revela que: “Adentro no lograba medir la magnitud de todo, pero creo que eso fue algo que tenía que pasar para que yo aprendiera una lección... Yo sabía que esa relación no iba a trascender, entonces me pregunté ‘¿Para qué seguir alargando algo que estaba haciéndole daño a muchos?’ y en su debido momento decidimos dejarlo hasta allí. Hoy, nos llevamos bien”.

“El pasado, atrás”, asegura el artista, quien también se ha fijado una carrera en las novelas y series. Comenta que entre sus planes está estudiar actuación, ahora que se le han abierto puertas en Colombia.

“Allá hay un mercado muy grande para la actuación, me gustaría aprender ese arte y probar estar en novelas o series de ese país; eso podría también beneficiar mi música, porque eso es algo que no quiero soltar”. Melfi recibirá en su tierra al Team Papillente, del 2 al 7 de julio, para llevarlos a distintos sitios turísticos.